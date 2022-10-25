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رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في مكافحة الفساد

رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في مكافحة الفساد
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استمرار الحكومة في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة له أنه "منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة، نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد، وكشف الفاسدين، والقبض على المجرمين".

وأضاف، أن "ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر، ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية، دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه، وسيبقون إذا لم يتم التصدي لهم سياسياً وفضحهم شعبياً. "

وتابع، "شكراً لأبطال وزارة الداخلية على جهودهم، وكل الأجهزة الأمنية، وشكراً للقضاء وأجهزته، فنحن جميعاً نعمل لأجل الوطن والدولة".

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