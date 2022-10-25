عرين الاسود تدخل الاحتلال في متاهات الارض.. الكيلاني مثالاً

خاص بالعالم

تفاعل وسع جدا وتعليقات كثيرة على استشهاد تامر الكيلاني. في هذا السياق غرد حساب "المعتصم بالله": "محمود" نشر هذه الصورة لوالد تامر الكيلاني وهو يحمله أثناء تشييعه وعلق: في كل مكان يفترض ان يموت الاباء قبل ابنائهم الا في فلسطين يحمل الاباء ابنائهم الى مثواهم الاخير.

أيضا "دعاء" نشرت هذه الصورة لتامير الكيلاني قبل استشهاده وهو يودع رفيقه الشهيد رابي عرفة. دعاء علقت: الشهيد تامر الكيلاني في وداع الشهيد رابي عرفة. بس في بلادنا بتلاقي شهيد بودّع شهيد وشهيد يَرثي شهيد وشهيد رفيق شهيد هيك احنا كُلنا شهداء احياء.

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