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عرين الاسود تدخل الاحتلال في متاهات الارض.. الكيلاني مثالاً

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

عرين الأسود، إسم بات يُقلق جيش الإحتلال الإسرائيلي ويدخله في متاهات على الأرض من خلال العمليات التي ينفذها أفراد هذا الفصيل. جيش الإحتلال وبمساعدة من عملاء في الداخل الفلسطيني تمكن من إغتيال أحد قادة عرين الأسود وهو الشهيد تامر الكيلاني. 

خاص بالعالم

تفاعل وسع جدا وتعليقات كثيرة على استشهاد تامر الكيلاني. في هذا السياق غرد حساب "المعتصم بالله": "محمود" نشر هذه الصورة لوالد تامر الكيلاني وهو يحمله أثناء تشييعه وعلق: في كل مكان يفترض ان يموت الاباء قبل ابنائهم الا في فلسطين يحمل الاباء ابنائهم الى مثواهم الاخير.

أيضا "دعاء" نشرت هذه الصورة لتامير الكيلاني قبل استشهاده وهو يودع رفيقه الشهيد رابي عرفة. دعاء علقت: الشهيد تامر الكيلاني في وداع الشهيد رابي عرفة. بس في بلادنا بتلاقي شهيد بودّع شهيد وشهيد يَرثي شهيد وشهيد رفيق شهيد هيك احنا كُلنا شهداء احياء.

شاهدوا الفيديو المرفق..

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