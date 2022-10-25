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نشطاء سعوديون: ارض الرسالة والنبوة اصبحت مرتعاً لمجون ابن سلمان

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تساؤلات وانتقادات كثيرة التي تواجهها سياسة الإنفتاح التي إعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فهذه السياسة أدخلت عناوين ونشاطات غريبة ومستهجنة لدى الكثير من السعوديين. 

خاص بالعالم

مؤخرا أعلن موسم الرياض أحد أبرز فعاليات سياسة الإنفتاح هذه عن إقامة حفل للمغنية اللبنانية هيفاء وهبي. الخطوة أثارت تعليقات وانتقادات وغضبا لدى السعوديين خاصة مع ما تسرب من أن المغنية اللبنانية ستحصل على مبلغٍ ضخمٍ مقابل حفلتها.

هذا الأمر أثار تعليقات نشطاء مواقع التواصل كانت كثيرة ورافضة لهذه الخطوة في السعودية. في هذا السياق علق "ابو معتصم اليمني": شعب السعودية ليس محتاج لاغاني هيفا وهبي بل محتاج الى إدارة حكيمة للموارد الهائلة التي يعبث بها خدام الصهاينة.

"خذر" أيضا علق: ليش بعد في حدا من فئة هيفا ما راح على السعودية؟؟؟ شو هيي وقفت على هيفا! ارض الرسالة والنبوة ومعظم شعبها اصبحوا مرتعا للمخدرات والزنى.

أما حساب بعنوان "ميم" فكتب: قرأت خبر دعوة الست هيفا لمهرجان الرياض ونزولها أرض المملكة السعودية لتستعرض امكانياتها الجسدية التى لولاها ما إنتبه أحد لوجودها. شعرت بامتعاض وحزن حقيقي، صحيح هى تجوب العالم العربي لكن صعب تقبل فكرة انها تمارس فنها الخاص فى أرض الحرمين. أنا اعتبر هذا إعتراف إسلامي بما تقدمه من إسفاف.

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