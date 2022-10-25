الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسيرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس

مسيرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت فجر اليوم الثلاثاء، في العديد من مناطق الضفة الغربية، مسيرات احتجاجية تنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة العشرات بجروح.

العالم - فلسطين

وجابت المسيرات، التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن والبلدات والقرى والمخيمات رفضا لجريمة الاحتلال الإسرائيلي، ووفاء لدماء الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم، في نابلس وقرية النبي صالح شمال رام الله.

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

ووجّه نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل دعوات إلى الاحتشاد والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، يوم غضب واضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا في نابلس.

روابط ذات صلة

جبهة العمل الاسلامي تشيد بمجاهدي الضفة الغربية

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في نابلس

الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة والقدس خوفا من رد "عرين الأسود"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عام على انقلاب عسكر السودان... تخبّط وفشل وبحث عن مخرج آمن

هنية: جريمة الاحتلال في نابلس لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالا

بزيادة قدرها 24.2%.. موافقة أولية على الموازنة السورية لعام 2023

لأول مرة منذ مايو إتصال هاتفي بين رئيس الأركان الأمريكي مع نظيره الروسي

مسيرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس

قوات الأمن الصومالية تقتل أكثر من 100 من مقاتلي "الشباب"