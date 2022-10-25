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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال دفاعا عن نابلس وتصعيدا للمقاومة ضد المحتل
5 شهداء و 22 جريحا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بمدينة نابلس وقرية النبي صالح
فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال دفاعا عن نابلس وتصعيدا للمقاومة ضد المحتل
وكالة الأنباء الفلسطينية: حركة فتح تدعو إلى تصعيد المقاومة وكسر الحصار المفروض على مدينة نابلس
فلسطينيون يحتشدون أمام مستشفى رفيديا في نابلس حيث يرقد شهداء وجرحى رصاص قوات الاحتلال
إرتفاع عدد الفلسطينيين الجرحى برصاص قوات الاحتلال في نابلس إلى 22 شخصا حالة خمسة منهم حرجة
وزارة الصحة الفلسطينية:إرتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 4 شهداء و21 جريحا
رويترز: الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على دخول 3 مسؤولين سوريين على صلة باستخدام مزعوم لأسلحة كيماوية
القناة 12 العبرية: إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث إطلاق نار في بات يام قرب تل أبيب
رويترز: مقتل إثنين على الأقل وأُصيب 6 آخرون في اطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة سانت لويس الامريكية ومصرع المهاجم برصاص الشرطة
فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال دفاعا عن نابلس وتصعيدا للمقاومة ضد المحتل
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.