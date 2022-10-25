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فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال دفاعا عن نابلس وتصعيدا للمقاومة ضد المحتل

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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