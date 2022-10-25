قوات الأمن الصومالية تقتل أكثر من 100 من مقاتلي "الشباب"

العالم- إفريقيا

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الرحمن عدالة، إن العمليات التي استهدفت قادة "الشباب" وميليشياتهم في مقاطعة شابيلي الوسطى شهدت أيضا تدمير سيارات مفخخة، موضحا أن العمليات الناجحة نُفذت بالتعاون مع وكالة المخابرات والأمن الوطنية وشركاء دوليين.

واستهدفت العملية الأولى يوم السبت مرآبا ومنزلا كان يجتمع فيه قادة ومليشيات، مما أسفر عن مقتل 21 إرهابيا بينهم عبد الله علي أرالي.

وقال عدالة، إن عمليات أخرى جرت الأحد واستهدفت مخابئ تابعة لجماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة بما في ذلك السيارات المفخخة التي كانوا يستخدمونها لشن هجمات.

وتعهدت القوات الأمنية بتكثيف العمليات الجوية والبرية على حد سواء لطرد مقاتلي "الشباب" الذين يهاجمون السكان المحليين ويجمعون جبايات غير قانونية من السكان، وفقا لوكالة "شينخوا".

وعلى الرغم من العمليات الأمنية المكثفة التي شنتها الحكومة المتحالفة، فقد زاد المسلحون من هجومهم على قوات الأمن الحكومية والأماكن العامة الأخرى للإطاحة بالحكومة.