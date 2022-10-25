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السفير السوري: لبس حدث فيما خص زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا

السفير السوري: لبس حدث فيما خص زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد السفير السوري  في بيروت علي عبد الكريم علي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارة وداعية، أنّ الرئيس عون كان من أوائل من راهن على صمود سوريا في أشرس حرب مركبة.

العالم - لبنان

وتمنّى علي عبد الكريم، أن يتعافى البلدان الشيقيقان سوريا ولبنان، لأن لكليهما مصلحة للتنسيق والتعاون والتكامل، لأن التحديات تفرض هذا التنسيق بين البلدين.

وقال السفير السوري: إن هناك قوى وطنية فاعلة وحقيقية ونسبتها غالبة وكبيرة في لبنان وسوريا، تحرص على العلاقة الأخوية والتكامل.

وحول قضية ترسيم الحدود البحرية، أشار إلى أنّ: هناك لبس حدث فيما خص زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا والموعد لم يلغ.

وأوضح أنّه طلبت كتاباً لمخاطبة الخارجية السورية، وتبلّغ بالكتاب في وقت متأخّر من يوم الأحد، وقد أُعلن الموعد من لبنان قبل مناقشته مع سوريا.

وشدد السفير السوري على أنّ: هناك أتفاقية اخوة وتعاون بين سوريا ولبنان وملتزمون بها.

وأكد أن سوريا لم تدّخر جهداً لتسهيل عودة النازحين إلا وقامت به، والدول المانحة هي التي تحرض وتشوش على عودة السوريين إلى بلدهم.

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السفير السوري: لبس حدث فيما خص زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا