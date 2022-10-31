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ما هو تاثير اكل الطعام امام الشاشات؟

ما هو تاثير اكل الطعام امام الشاشات؟
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

ما الذي يحدث لجسمك لو تناولت الطعام و انت مشغول على موبايلك أو جالس امام التلفاز؟

العالم - منوعات

كثيراً ما نسمع أن تناول الطعام امام الشاشات هي عادة سيئة تعود علينا بالضرر و لكن لماذا؟

اصل المشكلة تكمن في أن الشاشة و مايعرض عليها ستأخذ تركيزك و تسرق انتباهك عن الصحن الذي امامك و عقلك سيكون مشغولا تماما بكم المعلومات التي يتلقاها من الشاشة و سيقوم بتحليلها و تفسيرها و تخزينها ،لذلك ستقوم انت دون أن تدري بما يعرف mindless eating اي تناول الطعام الذي امامك بطريقة اسرع و كمية اكبر و دون وعي كامل لابل قد تصل الى مرحلة الاكل العاطفي خاصة أذا كانت المشاهد امامك تثير لديك العواطف مالخوف ، الحزن،الفرح، الغضب و غيرها.

و النتيجة ،لن تقتصر فقط على الوزن الزائد بل ستتعداها إلى مشاكل اخرى و اهم هذه المشاكل هي:

الشعور بالتخمة

تباطؤ عملية الايض و حرق الدهون

عدم رضا عن الوجبة

اضطرابات الهضم

صحة الأطفال

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