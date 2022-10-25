أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

الخوف من مسار التقدم العلمي في إيران , يكمن وراء سيناريو تفجير الإضطرابات الفاشل .

- مردم سالاري ..

خلافات بالإتحاد الأوروبي.. إستقالة وزير دفاع رومانيا لإنتقاده الحرب الأوكرانية , وهنغاريا تنتقدها أيضا.

- آرمان امروز ..

البرلمان اللبناني يواصل مسلسل فشله في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية .

- ايران ..

غارة جوية صهيونية على ضواحي العاصمة السورية دمشق وسماع أصوات إنفجارات .

- جوان ..

مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تنذر الكيان الصهيوني بمواجهة بركان غضب شامل .

- جمهوري اسلامي ..

نتنياهو يكشف النقاب .. لولا جهود السعودية لما كان بالإمكان إبرام إتفاقيات تطبيع .

- اطلاعات ..

حزب المحافظين البريطاني ينتخب ريشي سوناك رئيسا له بعد إستقالة ليز تراس .

- آفتاب يزد ..

نتائج إستطلاع للرأي بتركيا تشير لتقدم أردوغان مقابل زعيم المعارضة في الإنتخابات الرئاسية.

- ابرار ..

ماكرون يدعو أوكرانيا في إنعطاف مفاجئ للتفكير بالتوصل لإتفاق سلام مع روسيا .

- خراسان ..

عمران خان زعيم حزب تحريك إنصاف يدعو لتظاهرات إحتجاجية شاملة ضد الحكومة الباكستانية .

- سياست روز ..

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تتهم تركيا بإجبار اللاجئين السوريين على الرحيل بالقوة .

-عصر ايرانيان ..

موسكو تجدد مخاوفها من إحتمال تفجير أوكرانيا قنبلة قذرة لإتهام روسيا بها .

__ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( البعد الجديد للحرب)..

الضربة التي وجهتها القوات اليمنية المشتركة لعمليات التحالف السعودي الخاصة بسرقة النفط اليمني عبر ميناء الضبة , نقلة نوعية استراتيجية في مسار الحرب الظالمة التي يشنها هذا التحالف على اليمن منذ سنوات .

( القوات اليمنية المشتركة أثبتت قدرتها الفائقة مرة أخرى على وضع التحالف السعودي في الزاوية عبر مفاجآت إستراتيجية )

ان صنعاء ارادت بهذه الضربة ايصال رسالة تحذير عملية من انها لن تسمح باستمرار سرقة ثروات اليمن من النفط والغاز وان المستقبل سيشهد ما هو اكبر بكثير من ضربة الضبة , فصواريخ اليمن الجديدة ومسيراته الهجومية ستضع حدا لسرقة ثروات اليمن ولاية سيناريوهات معادية بالبحر الاحمر ايضا.

2- خراسان ..

في الشان اللبناني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( السعودية وراء عرقلة إنتخاب رئيس للجمهورية )..

في جلسة التصويت الاخيرة وهي الرابعة من نوعها لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي الوقت الذي ستنتهي فيه المهام الرئاسية للعماد ميشال عون نهاية هذا الشهر .

( قد تكون هناك عدة عوامل وراء فشل البرلمان اللبناني الا أن محافل سياسية لبنانية تؤكد أن السعودية العامل الرئيسي)

في هذا السياق اوضح عضو اللجنة المركزية لحزب الله لبنان الشيخ نبيل قاووق ان السعودية تمارس عبر سفارتها ببيروت ضغوطا على نواب بالبرلمان وبالتنسيق مع امريكا لعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشتى السبل .

ترى محافل لبنانية ان ما تريده الرياض وواشنطن هو استمرار الازمات بلبنان لفرض املاءات وشروط الغرب عليه ولفرض رئيس للجمهورية يأتمر بامر الغرب والقوى الحليفة لامريكا بالمنطقة .

3- ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن التطورات السياسية في بريطانيا في مقالها ( بريطاني من أصول هندية يصل لرئاسة الوزراء)..

صوت نواب حزب المحافظين في البرلمان البريطاني لصالح وزير المال الاسبق ريشي سوناك باعتباره المرشح الوحيد للحلول محل ليز تراس المستقيلة بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق.

( إن سوناك رجل الأعمال الملياردير سيكون أول بريطاني من أصول غير أوروبية يصل لهذا المنصب في تاريخ بريطانيا )

كما سيكون خامس رئيس للوزراء منذ خروج بريطانيا في البركزيت من عضوية الاتحاد الاوروبي عام 2016 .

والمسالة هنا هي ان سوناك سيواجه تركة ثقيل لمن سبقه , تركة ترتبط بازمات اقتصادية متراكمة واستياء داخلي واسع من الغلاء ونقص الوقود هذا الى جانب تعقيدات واخطار الازمة الاوكرانية .

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن حدوث تغيير مفاجئ في الموقف الفرنسي ازاء الازمة الاوكرانية , وكتبت في مقالها( أوكرانيا, إتجهي للسلام ,نواجه شتاءا قارسا) الذي يغمز عنوانه من قناة ماكرون..

لا ينسى احد ان مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق هنري كيسنجر كان قد دعا اوكرانيا قبل اربعة اشهر للتنازل عن قسم من اراضيها لروسيا مقابل احلال السلام , وفي حينها فجر هذا الكلام عاصفة انتقادات اوروبية امريكية واسعة بالتأكيد على خيار الحرب ودعم اوكرانيا حتى النهاية . لكن

( الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون نفسه كرر مؤخرا بعبارات منمقة ما سبق وان قاله كيسنجر داعيا أوكرانيا للتفكير بالسلام وشروطه)

ماكرون لم يشر بشكل مباشر لما تسببه الحرب الاوكرانية وتداعياتها من تبعات سلبية على اقتصاد بلاده واقتصاديات بلدان الاتحاد الاوروبي في كلامه بل ادعا بان ضرورة اعادة الامن والسلام لربوع اوكرانيا ولتجنيبها المزيد من الدمار فأن عليها التفكير في توقيت وشروط تحركها نحو المفاوضات وابرام اتفاق سلام مع روسيا .

وما يعنيه ماكرون في الواقع هو كفانا متاعب وضغوط ومخاطر شتاء قارس وانزلاق محتمل في مواجهة خطيرة لانريدها باوروبا .

5- اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الإطار التنسيقي يحدد مهلة لتأييد حكومة السوداني ) ..

في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات السياسية حول تركيبة الحكومة العراقية المرتقبة وتوزيع الحقائب الوزارية , دعا الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية القادة السياسين ورؤساء الكتل النيابية والشخصيات السياسية المعنية لدعم التركيبة المقترحة للحكومة الجديدة.

( قادة مكونات الإطار التنسيقي حددوا مهلة أسبوع لحسم موضوع تأييد حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ).

هذا القرار اتخذه الاطار في اجتماع خاص لقياداته في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري تمخض عن تاكيد ضرورة تسريع وتيرة منح الثقة لحكومة السوداني ليتسنى لها بدء مهامها في اطار الاولويات التي حددها رئيس الوزراء المكلف .