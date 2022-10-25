شاهد.. من وراء تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، صالح في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن السعودية من تقود فشل انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، مشيرا الى ان السعودية خسرت في الساحة الاقليمية والدولية، لذا تبحث عن بصيص أمل في تفعيل اجندتها في لبنان.

واشار الباحث السياسي الى أن الفريق الذي رشح ميشال معوض رغم اتفاقه على اسم محدد، لكن حضوض فوز مرشحه ضئيلة جدا، لان ميشال المعوض لا يمتلك الوزنة الشعبية والوطنية الكافية للرئاسة لبنان.

وأكد صالح، مشيرا الى ان السعودية تبحث عن اكتساب الوقت للعب على اوتار اجندتها لاخذ لبنان نحو الفراغ الرئاسي، وذلك من أجل ان تتسلم الحكومة اللبنانية صلاحيات رئيس الجمهورية.

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