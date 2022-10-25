الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة أمريكية..

السعودية تشهر ورقة بأكثر من 100 مليار دولار في وجه واشنطن

السعودية تشهر ورقة بأكثر من 100 مليار دولار في وجه واشنطن
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

حذرت السعودية من أنها قد تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، إذا أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا ضد منظمة "أوبك".

العالم- السعودية

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن" المسؤولين السعوديين قالوا سرا إن المملكة يمكن أن تبيع سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها الرياض إذا أقر الكونغرس تشريعا مناهضا ضد منظمة "أوبك".

ووفقا للصحيفة فإن "هذه الورقة هي أحد الخيارات الجذرية المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بإعادة تقييم العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة."

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن "السعوديين يعلمون أنهم لا يستطيعون استبدال الولايات المتحدة كشريك أمني بين عشية وضحاها، وأشارت إلى أن مسؤولين من الرياض التقوا بمراكز الفكر والمسؤولين الأمريكيين، وقالوا إن واشنطن قللت من تقدير مدى مساعدة السعودية لأوكرانيا وفوجئوا برد الفعل الأمريكي على قرار "أوبك+".

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية "بلغت حيازة المملكة من سندات وأذون الخزانة الأمريكية في شهر أغسطس الماضي مستوى 122.1 مليار دولار، وللمقارنة كانت تمتلك الرياض في مطلع العام الجاري 119.2 مليار دولار."

وتحتل السعودية المرتبة الـ16 في قائمة أكبر الدول التي تمتلك سندات الخزانة الأمريكية، بحسب البيانات.

روابط ذات صلة

محمد بن سلمان يسخر من بايدن في جلساته الخاصة.. والرياض تنفي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: الاحتلال يستميت بقمع المقاومة بالضفة لهذا السبب..

صحيفة أمريكية.. السعودية تشهر ورقة بأكثر من 100 مليار دولار في وجه واشنطن

كواليس إخفاقات البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية ما وراء ها؟

شاهد بالفيديو.. الاوضاع في نابلس تتطور بنحو خطير.. وعرين الاسود تدعو لعدم الاستسلام

ايرواني يفند ادعاءات الغرب ببيع مسيرات ايرانية الى روسيا

شاهد بالفيديو.. ما اسباب خروج تظاهرات حراك تشرين بالمدن العراقية؟