شاهد.. برلماني لبناني يكشف سبب فشل انتخاب رئيس للجمهورية

العالم - خاص بالعالم

اضاف، هاشم في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية أمر طبيعي، كون القوى السياسية الى الان لم تتوصل الى تفاهم حول ترشيح اسم محدد لمنصب رئاسة الجمهورية يمتلك المواصفات الوطنية المتوازنة، مؤكدا ان التركيبية اللبنانية تحكم بان يكون التوافق هو سيد الموقف في المشهد السياسي.

ولفت البرلمان اللبناني، الى أن الظرف الذي يمر به لبنان لا يتحمل وصول مرشح تحد ومواجهة لمنصب رئاسة الجمهورية، لذا على القوى السياسية التي تطرح اسم مرشح مواجهة أن لا يخوض مغامرة تضر بمستقبل لبنان.

وأكد النائب اللبناني ان الورقة البيضاء في التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية هي سبيل التوافق وحافز للاخرين لتسريع الخطى نحو التلاقي على ابواب الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اذا لم تتفق القوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية خلال الايام المتبقية من ولائة رئاسة ميشال عون.

وشدد هاشم على أن، الحوار بين القوى السايسة يجب أن يكون المنطلق وباب التلاقي، للبحث حول موضوع الاستحاق الرئاسي في لبنان.

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