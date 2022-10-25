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الاوضاع في نابلس تتطور بنحو خطير.. وعرين الاسود تدعو لعدم الاستسلام

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

انتهاك جديد ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء، باقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. ونفذت قوات قوات الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية ضد مجموعة عرين الأسود الفلسطينية في مدينة نابلس أسفرت عن عدة شهداء وجرحى من بينهم وديع الحوح احد قادة المجموعة.

خاص العالم

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية مدعومة بالقوات الخاصة اقتحمت نابلس وأطلقت صواريخ مضادة للدروع على مبان يتواجد فيها مقاتلون من عرين الأسود.

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول حارة القريون لنقل وإسعاف الجرحى، وحذر من خطورة الأوضاع في البلدة القديمة بنابلس.

وأعلنت مآذن مدينة نابلس عن استشهاد الحوح ودعت الى الأضراب العام والمشاركة في التشييع. اثر ذلك انطلقت مسيرات احتجاجية في العديد من مناطق الضفة الغربية، تنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي. وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، يوم غضب واضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء.

وفي سياق ردود الفعل الغاضبة؛ أكدت مجموعة عرين الأسود مواصلة الجهاد وعدم الاستسلام، فيما دعت حركة حماس الى النفير والاشتباك مع الاحتلال دفاعا عن نابلس وتصعيدا للمقاومة ضد المحتل.

كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى النفير صوب نابلس، وطالبت اجهزة الامن الفلسطينية بالدفاع عن شعبها بكل قوة. واكدت حركة الجهاد الاسلامي ان جريمة الاحتلال في نابلس تستدعي موقفا وطنياً موحداً لمواجهة العدوان والرد على جرائمه.

من جهتها نقلت رئاسة السلطة الفلسطينية أن محمود عباس أصدر تعليماته بإجراء اتصالات فورية مع الولايات المتحدة لوقف العدوان على نابلس.

بدوره، حذر مجلس الوزراء من ارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم جديدة في عدوانه المتواصل على مدينة نابلس المحاصرة منذ نحو اسبوعين.

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