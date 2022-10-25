شاهد.. لماذا الاحتلال يرتعب من عرين الأسود؟

العالم - خاص بالعالم

وقال شديد في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن ما يزعج الاحتلال من مجموعات عرين الاسود وكتائب جنين، ليس فقط تنفيذ عمليات استشهادية، وطعن الجنود الاسرائيليين وسلب الامن من الصهاينة، انما اعادة توحيد الصف الفلسطيني.

واضاف، ان شخصيات مهمة بالسطلة الفلسطينية اشادت عمليات عرين الاسود، وهذا بعكس ما يريد كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث كان يعول على السلطة من أجل التنسيق الامني.

ويؤكد الخبير بالشؤون الاسرائيلية، أن الالتفاف الشعبي الواسع والمنقطع النظير حول مجموعات عرين الاسود تثير رعب كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث يثبت أن الشعب الفلسطيني هو الحاضن والداعم للمقاومة.

هذا وقد ارتفعت حصيلة عملية الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس الى ستة شهداء و22 جريحا بينهم خمسة في حالة خطرة.

وتوالت ردود الافعال الفلسطينية الغاضبة عقب العملية التي استهدفت مجموعة عرين الأسود، وسط دعوات إلى النفير العام. هذا ودعت مجموعة عرين الأسود إلى الجهاد والتصدي لقوات الاحتلال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..