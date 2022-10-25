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رئيسي: لن تكون هناك معادلة بالمنطقة ما لم تلعب ايران دوراً فيها

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الجمهورية الإسلامية أقوى من أي وقت مضى ولها حضور فعال للغاية في المنطقة، على الرغم من كل التهديدات والحظر، ولان الجمهورية الإسلامية في موقع قوة، فلن تكون هناك معادلة في المنطقة ما لم تلعب ايران دورا فيها.

خاص العالم

وقال الرئيس رئيسي ان فترة الأحادية قد انتهت وبات يظهر اليوم فصل جديد يجب الانتباه له، وان قوى جديدة تنشأ في العالم، مشددا على أنه لن تكون هناك معادلة في المنطقة ما لم تلعب الجمهورية الاسلامية دورا في ذلك.

من جانب آخر، اكد الرئيس الايراني أن بلاده أظهرت موقفها بالمنطق في مفاوضات إلغاء الحظر، وأن على أمريكا أن تتخذ قرارا لكنها تتأخر وتضيع الوقت.

وأوضح الرئيس رئيسي أن بلاده مصممة على متابعة حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن ما تم توقيعه في الاتفاق النووي، نقضه الأمريكيون بانسحابهم منه فيما لم يف الأوروبيون بالتزاماتهم.

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