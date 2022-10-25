القحوم: لابد ان يكون لصنعاء موقف ازاء السلوك الامريكي الاجرامي

خاص بالعالم

وحذر القحوم خلال مقابلة مع قناة العالم تبث لاحقا من أن صنعاء ستقابل السلام بالسلام والتصعيد بالتحضير والاستعداد للدفاع عن السيادة، مضيفاً اذا تم الحديث عن موضوع التصعيد العسكري، فان الامريكان هم موجودون على الارض في الواقع.

وشدد القحوم على ان هناك سلوك امريكي اجرامي واضح على مستوى الميدان اليمني. وان ردات فعل صنعاء هي طبيعية، عندما ترى بان هناك في الميدان سلوك عدواني، من قبل الامارات والسعودية والامريكان والبريطانيين، مشيراً الى ان الهدنة بنيت منذ البداية على اساس ان تراعي الجوانب الانسانية:

واكد القحوم، ان هناك توجه دولي عدائي تجاه اليمن، ولابد ان يكون لصنعاء موقف ازاء هذا التوجه العدائي.