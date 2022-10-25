الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن العام اللبناني يكشف عن عدد النازحين السوريين في البلاد

الأمن العام اللبناني يكشف عن عدد النازحين السوريين في البلاد
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم أنه يوجد في البلاد 2 مليون و80 ألف نازح سوري، كما أن 42% من مجموع السجناء من الجنسية السورية.

العالم - لبنان

وفي مؤتمر صحافي حول اعادة النازحين السوريين، قال اللواء إبراهيم إن "عودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلق من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية"، مشيرا إلى أن "هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا يجب معالجته".

وشدد على أن "لبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات معه في هذا الملف"، مبينا أن "هناك 17 مركزا للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية، وقد تم تسجيل 2454 اسما للعودة الطوعية، تمت الموافقة على 1700 اسم".

وأضاف أن "الراغبين بالسفر بلغ عددهم "751 اسما، وتبين أن 510 أسماء بحقهم إجراءات أمنية وقضائية، و227 بحقهم خدمة علم، بالإضافة إلى 17 اسما تمت الموافقة على عودتهم على أن يقوموا بمراجعة الجهة المختصة في سوريا".

وأكد إبراهيم أن "540 ألف سوري تم إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات"، جازما "أننا لن نجبر أي نازح سوري على العودة إلي سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني".

وكشف أن "42 بالمئة من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغطا إضافيا علينا".

روابط ذات صلة

لبنان: قوافل النازحين تبدأ بالعودة إلى سوريا خلال أيّام

شاهد.. قراءة في ملف النازحين السوريين في لبنان

كواليس ملف عودة النازحين السوريين .. من وراء عرقلته؟

سوريا: أكثر من 89% من النازحين يريدون العودة وقدمنا التسهيلات

بدء تسجيل النازحين السوريين بمدارس لبنان الرسمية بدوامات مسائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمن العام اللبناني يكشف عن عدد النازحين السوريين في البلاد

مسؤول ملف مخيم الهول: نقل أكثر من 900 عائلة إلى العراق منذ آيار 2021

مشعل: نحن أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة

الجزائر تؤكد دعمها لمنتدى الدول المصدرة للغاز

توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير ببغداد في ذكرى احتجاجات تشرين + فيديو

'عرين الاسود' نار وجحيم على المحتل وتمهيد لانتفاضة ثالثة