الأمن العام اللبناني يكشف عن عدد النازحين السوريين في البلاد

العالم - لبنان

وفي مؤتمر صحافي حول اعادة النازحين السوريين، قال اللواء إبراهيم إن "عودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلق من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية"، مشيرا إلى أن "هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا يجب معالجته".

وشدد على أن "لبنان يرفض طريقة تعاطي بعض المنظمات معه في هذا الملف"، مبينا أن "هناك 17 مركزا للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية، وقد تم تسجيل 2454 اسما للعودة الطوعية، تمت الموافقة على 1700 اسم".

وأضاف أن "الراغبين بالسفر بلغ عددهم "751 اسما، وتبين أن 510 أسماء بحقهم إجراءات أمنية وقضائية، و227 بحقهم خدمة علم، بالإضافة إلى 17 اسما تمت الموافقة على عودتهم على أن يقوموا بمراجعة الجهة المختصة في سوريا".

وأكد إبراهيم أن "540 ألف سوري تم إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وسنكمل في الخطة كما تم وضعها ولن نخضع لأي ضغوطات"، جازما "أننا لن نجبر أي نازح سوري على العودة إلي سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني".

وكشف أن "42 بالمئة من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغطا إضافيا علينا".