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بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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