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شاهد بالصور.. ضبط أسلحة بمقرات إرهابيي 'داعش' في درعا بسورية

شاهد بالصور.. ضبط أسلحة بمقرات إرهابيي 'داعش' في درعا بسورية
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات المختصة في سوريا اليوم الثلاثاء كميات من الأسلحة خلال مداهمة أوكار ومقرات تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية أمنية في مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا.

العالم - سوريا

يتبع..

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