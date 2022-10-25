أمير قطر: نواجه حملة غير مسبوقة منذ فزنا بشرف استضافة كأس العالم

العالم ـ قطر

واشار امير قطر في كلمته، إلى أننا "تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا بعض النقد إيجابياً ومفيداً يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".

وأضاف: "ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعلت الجميع يتساءل عن الدوافع والأسباب الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وفي سياق الحديث عن الحدث الرياضي الأبرز على الساحة الدولية الذي سينطلق بعد أقل من شهر، قال أمير قطر إن استضافة كأس العالم "مناسبة نظهر فيها من نحن، ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية".

واستكمل الشيخ تميم حديثه بالقول: "لقد قبلنا هذا التحدي إيماناً بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكاً منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي، وقطر حالياً أشبه بورشة عمل في التحضير والتجهيز للمناسبات".