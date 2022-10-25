الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير قطر: نواجه حملة غير مسبوقة منذ فزنا بشرف استضافة كأس العالم

أمير قطر: نواجه حملة غير مسبوقة منذ فزنا بشرف استضافة كأس العالم
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الشورى، إن بلاده تعرضت، منذ فوزها بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم، لحملات تشويه غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مستضيف.

العالم ـ قطر

واشار امير قطر في كلمته، إلى أننا "تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا بعض النقد إيجابياً ومفيداً يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".

وأضاف: "ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعلت الجميع يتساءل عن الدوافع والأسباب الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وفي سياق الحديث عن الحدث الرياضي الأبرز على الساحة الدولية الذي سينطلق بعد أقل من شهر، قال أمير قطر إن استضافة كأس العالم "مناسبة نظهر فيها من نحن، ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية".

واستكمل الشيخ تميم حديثه بالقول: "لقد قبلنا هذا التحدي إيماناً بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكاً منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي، وقطر حالياً أشبه بورشة عمل في التحضير والتجهيز للمناسبات".

روابط ذات صلة

قطر تدعو لعدم إقحام السياسة في تجارة النفط والغاز

أمير قطر يبعث رسالة للرئيس الكيني وهذا ما تضمنته..

قطر تدعو لتجنب التصعيد في تشاد وتجاوز الخلافات بالحوار

ايران وقطر تتفقان على رفع التبادل التجاري لـ 3 مليارات دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس اللبناني: حكومة منتقصة الصلاحيات لا يمكن أن تمارس صلاحيات الرئيس 

امير عبداللهيان: قائمة الحظر الايرانية ستتضمن اشخاصا ومؤسسات اوروبية

مطالبات بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الإحتلال في الخليل

أمير قطر: نواجه حملة غير مسبوقة منذ فزنا بشرف استضافة كأس العالم

الرئيس العراقي يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

وسط انقطاع الإنترنت.. الآلاف يتظاهرون في الذكرى الأولى للانقلاب في السودان