السيسي: لستُ رئيسًا لمصر وإنما أنا إنسان طُلب منه التدخل لحماية وطنه

العالم ـ مصر

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022: أنا لست رئيس مصر أنا انسان طلب منه التدخل لحماية وطنه، لافتا إلى أنه تحرك بما يرضي الله بالنصيحة الأمينة الشريفة لمن كان قبله عندما كان وزيرًا للدفاع.

وقال إن الواقع الذي تعيشه مصر لم يتغير كثيرًا عما بعد 2011 لأن مدة 7 سنوات في مسيرة دولة ليست كبيرة.

وعن سؤال الكثيرين عن السبب وراء حديثه عن ربنا كثيرا، أجاب قائلا: أنا بقول ربنا حبيبي وغالي عليّ وإن كرمه على مصر فوق الخيال.

وقال السيسي إن الممارسات الدينية في المنطقة تحتاج إعادة طرح فهم عصري ليس لثوابت الدين ولكن لفقه يتعامل مع المتغيرات.

ونبه إلى أن الظروف والتحديات التي يواجهها العالم تحتاج للعمل والجهد المستمر.

وقال إن الدولة ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها خلال نقاشات المؤتمر الاقتصادي.

كما أكد السيسي، أن الدولة يجب أن تعمل على تطوير جميع المدن مع وجود تغطية إعلامية قوية.

وقال السيسي خلال الجلسة “كنت بسمع عن الدولة من 50 سنة أيام ما الصحفي حسنين هيكل الله يرحمه، كان بيكتب بطريقة صحيحة تتماشي مع تنمية الدولة”.

وأضاف “الجميع كان ينتظر المقال اللي بيكتبه هيكل مساء كل يوم علشان يعرف إيه اللي بيحصل في الدولة المصرية”.

وتابع قائلا: “أيام هيكل كان لا يوجد أحد يكتب إلا قليل، ولذلك السياق الفكري في الدولة كان بيمشي في مجاله”.

وأردف قائلا: “الصحفي بتاع الأهرام والأخبار والجمهورية بيكتب بس، طيب ما يطلع يقول الكلام ويوصل المعلومة صح”.

وتوجه برسالة إلى الصحفيين والإعلاميين: “لو كتبت مقالة حطها قدام منك وقول أقصد كده وكده، عشان نولد فهم”.

وشدد السيسي على أن المسار الفكري لبناء دولة يحتاج إلى تضافر كل الجهود بما في ذلك الفهم، وذلك لأجل تقدم البلاد.