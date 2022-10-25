إنتخابات الكنيست الخامسة.. ما الجديد الذي ستحمله؟

العالم - البوصلة

وتأتي النتخابات وسط أجواء ضبابية حول هوية من سيصل إلى منصب رئيس الوزراء بعد انتخابات ستكون هي الخامسة خلال أربع سنوات للكنيست.

إقتراب الفريقين في استطلاعات للرأي، يشير إلى أن مراوحة سياسية ستنعكس على تشكيل الحكومة المقبلة وسط تحديات عديدة.

ويؤكد الخبراء أن الأزمة السياسية في كيان الاحتلال أصعب من أن تنتهي في الانتخابات القادمة، وأن الحكومة التي ستفرزها قد لا تطول، وتعود دوامة الانتخابات مرة اخرى لكيان الاحتلال.

واستضافت هذه الحلقة من البرنامج الخبير في الشأن الاسرائيلي من رام الله جمعة تايه.

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