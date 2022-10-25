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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة هجوم الاحتلال الصهيوني ومحاصرته لمدينة نابلس مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الابادة الجماعية وادانتها
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 280 جندياً أوكرانياً وإسقاط طائرة (ميغ29) و13 طائرة مسيرة
مدير مكتب العالم: الشعارات التي ترفع في ساحة التحرير في بغداد تدعو كلها للاصلاح
مدير مكتب العالم: تراجع زخم المشاركين في حراك تشرين يشكل انعطافة في العملية السياسية
مدير مكتب العالم: المطالب التي رفعها حراك تشرين هي جزء من مطالب الشعب العراقي
استشهاد عنصر من حرس الثورة الاسلامية وآخر من قوات التعبئة برصاص مسلحين مجهولين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران
سرايا القدس- كتيبة جنين تعلن عن استهداف مستوطنة "شاكيد" والاشتباك مع قوات الاحتلال وإلحاق أضرار بالمباني في ما يسمى المنطقة الصناعية
سرايا القدس- كتيبة جنين تتبنى هجوما على حاجز الجلمة بالرصاص والعبوات ردا على العدوان الصهيوني في نابلس واغتيال القائد وديع الحوح ورفاقه
بدء توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد
اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ما اضطر الاحتلال لإغلاق المدخل الشمالي للبلدة بالبوابة الحديدية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 280 جندياً أوكرانياً وإسقاط طائرة (ميغ29) و13 طائرة مسيرة
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش
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