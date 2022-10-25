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الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 280 جندياً أوكرانياً وإسقاط طائرة (ميغ29) و13 طائرة مسيرة

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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