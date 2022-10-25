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شاهد.. ما الرسالة التي وجهها الشعب السوداني للنظام العسكري؟

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالها البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني في 25 من اكتوبر العام الماضي ان ما حدث من اجراءات هي تصحيح المسار وليس انقلاب، ولكن وبدلًا من ان يحتفل الرجل هذا العام بهذه الذكري أغلق كل الجسور في العاصمة الخرطوم وقطع الانترنت ونشر قوات امنية وعسكرية ونقاط تفتيش في معظم شوارع الخرطوم.

خاص العالم

واستبق ذلك باعتقالات لعدد من قيادات لجان المقاومة، كل ذلك تحسبًا لمليونية الـ25 من اكتوبر والتي دعت لها لجان المقاومة بالخرطوم تحت شعار إسقاط النظام.

المليونية انطلقت من مدن الخرطوم الثلاثة وتجمعت حشودها في محطة سبعة وسط الخرطوم لتتجه بعد ذلك صوب القصر الرئاسي وسط شعارات وهتافات تدعو لإسقاط النظام العسكري الذي فشل في ادارة الدولة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.

امنياً تمثل في خسارة مئات الارواح غرب كردفان والنيل الأزرق في احتراب قبلي ما زالت نيرانه مشتعلة حتى اللحظة.

وكعادتها استخدمت القوات الامنية والعسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين كما قامت بحملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين، ونتج عن تلك الإجراءات القمعية سقوط المئات من الضحايا.

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