تفاصيل جديدة عن ملف المحتجزة الأمريكية 'غرينير' في روسيا

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وأعلنت القاضية يلينا فورونتسوفا القرار، قائلة: "تم تغيير الحكم من حيث مدة التواجد في مركز الاحتجاز واحتساب يوم واحد بمدة يوم ونصف، بينما لم يطرأ أي تغيير آخر على الحكم السابق".

يشار إلى أن الجلسة حضرها ممثلون عن البعثة الدبلوماسية الأمريكية برئاسة إليزابيث رود القائمة بالأعمال بالنيابة في روسيا.

وكانت محكمة خيمكي بمقاطعة موسكو قد حكمت، في 4 أغسطس الماضي، على لاعبة كرة السلة الأمريكية بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها، إضافة إلى غرامة مالية بمبلغ مليون روبل.

وتم احتجاز بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في 18 فبراير الماضي، بعد العثور على مادة مخدرة من "زيت الحشيش" في حقيبتها.