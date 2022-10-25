إعتقال 'باحث برازيلي' بتهمة التجسس لصالح روسيا في النرويج

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وقال نائب رئيس جهاز أمن الشرطة (PST) هيدفيج مو، لمحطة "إن آر كيه" العامة: "لقد طلبنا طرد باحث برازيلي في جامعة ترومسو من النرويج لأننا نعتقد أنه يمثل تهديدًا للمصالح الوطنية الأساسية"، وفقا لصحيفة"غارديان" البريطانية.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن قالت النرويج الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على سابع مواطن روسي يشتبه في قيامه بقيادة طائرات مسيرة بشكل غير قانوني أو التقاط صور في مناطق محظورة ، لا سيما في أقصى شمال النرويج شديد الحساسية من الناحية الاستراتيجية.

وقالت "إن آر كيه" إن المحققين يعتقدون أن الباحث المفترض ، الذي اعتقل يوم الاثنين في مدينة القطب الشمالي ، كان في النرويج تحت اسم وهوية مستعارة ويعمل لصالح أجهزة المخابرات الروسية.

وأمرت محكمة محلية باحتجازه لمدة أربعة أسابيع.

وقال مو، إن وكالة الأمن قلقة من أنه "ربما يكون قد حصل على شبكة ومعلومات حول سياسة النرويج في الشمال". "حتى لو كان هذا.. لا يمثل تهديدًا لأمن المملكة، فإننا نشعر بالقلق من احتمال إساءة استخدامه من قبل روسيا."

وقالت جامعة القطب الشمالي النرويجية في ترومسو في بيان إن الرجل الذي لم يذكر اسمه كان "محاضرًا ضيفًا" . وقال محامي المشتبه به توماس هانسن لصحيفة "VG" النرويجية، إنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

واحتجز العديد من المواطنين الروس في النرويج في الأسابيع الأخيرة ، من بينهم ثلاثة رجال وامرأة يُزعم أنهم التقطوا صوراً ، وقد أطلق سراحهم منذ ذلك الحين.

فيما تم القبض على ثلاثة آخرين - واحد منهم امتلك أربعة تيرابايت من الصور ومقاطع الفيديو - بطائرات بدون طيار.

النرويج ، الآن أكبر مورد للغاز في أوروبا الغربية ، وهي في حالة تأهب أمني مشدد بعد التخريب المشتبه به الشهر الماضي لخط أنابيب نورد ستريم قبالة السويد والدنمارك.

وفي يونيو ، كشفت المخابرات الهولندية أن جاسوسًا روسيًا حاول وفشل في تأمين فترة تدريب في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي باستخدام هوية مزورة لمواطن برازيلي كان قد بناه على مدار أكثر من عقد.