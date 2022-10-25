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مصادر عبرية: جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في قرية الفندق شرق قلقيلية والتي أدت لإصابة مستوطن

الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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