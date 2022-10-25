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أمير عبداللهيان: الاعلام لا ينقل احداث الساحة فحسب بل هو جزء مهم من الساحة

أمير عبداللهيان: الاعلام لا ينقل احداث الساحة فحسب بل هو جزء مهم من الساحة
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، ان وسائل الاعلام اليوم وكما الدبلوماسية، ليست فقط تنقل احداث الساحة، بل هي بحد ذاتها تعد جزء مهما من الساحة.

العالم- ايران

وفي حديثه خلال ملتقى تبادر الافكار مع مدراء وسائل الاعلام المحلية، قال حسين امير عبداللهيان: خلال الـ13 شهرا من بدء نشاط الحكومة الجديدة، تمكنا من رفع حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الدول التي لها علاقات تجارية مع ايران الى مستوى مناسب.

وأشار أمير عبداللهيان الى الدور المشترك بين الدبلوماسية والاعلام، في رواية وقائع الساحة على الصعيد الدولي، وقال: ان وسائل الاعلام اليوم وكما الدبلوماسية، ليست راوية للساحة فحسب، بل هي بحد ذاتها تعد جزء مهم من الساحة.

وبيّن وزير الخارجية الايراني، اننا نواجه في الساحة الدولية الجديدة دبلوماسية متعددة الاوجه، لافتا الى انه في البرهة الراهنة وخلافا لفترة الحرب الباردة التي كانت مبنية على الدبلوماسية الخطية، فلقد تحولنا من وجود لاعبيْن اساسيين، الى لاعبين متعددين ومتنوعين، وفي العصر الجديد، فإنه حتى كيان سياسي صغير قادر على ان يكون لاعبا حقيقيا.

وخلال هذا الاجتماع، شرح مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، بشكل عام نشاطات الدبلوماسية الاقتصادية وانجازاتها، وأجاب على اسئلة مدراء الاعلام وعلق على وجهات نظرهم.

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