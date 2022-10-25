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مع حالات إختناق..

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر
الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصابت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا بعيار ناري حي، كما اصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات معها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأنّ المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة وصولا إلى منطقة عصيدة تنديدًا بجرائم الاحتلال في نابلس.

وأشارت المصادر إلى أنّ قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار حي في قدمه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

جدير بالذكر أن المدن الفلسطينية كافة تشهد حالة من الغليان عقب اغتيال الاحتلال لمجموعة من المقاومين في مدينة نابلس صباح اليوم، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب والنفير العام.

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مع حالات إختناق.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

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