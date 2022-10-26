الإعلام العبري يكشف عن قمة تطبيعية جديدة في المغرب بمشاركة اميركا

العالم - المغرب

وذكرت القناة التلفزيونية العبرية “i24NEWS” أن مصادر مغربية مطلعة أبلغتها بأن "المغرب يستعد لاستقبال مجموعات العمل التي سيكون هدفها دفع مشاريع في مجالات الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسياحة، تمهيدا لقمة النقب 2″، وفق “روسيا اليوم".

وفي هذا السياق كشفت المصادر ذاتها أن "المغرب يسعى لإقناع السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة في القمة".

ولفتت القناة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان خاطب خلال قمة النقب والتي كانت انعقدت في مارس الماضي وزراء الخارجية المشاركين قائلا: "نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها"، في إشارة إلى رغبته في "احتضان الاجتماع بالصحراء المغربية".