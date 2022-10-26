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الإعلام العبري يكشف عن قمة تطبيعية جديدة في المغرب بمشاركة اميركا

الإعلام العبري يكشف عن قمة تطبيعية جديدة في المغرب بمشاركة اميركا
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفاد الإعلام العبري أن المغرب سيحتضن في يناير المقبل قمة النقب 2 بمدينة الداخلة في الصحراء بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ومصر والإمارات والأردن والبحرين.

العالم - المغرب

وذكرت القناة التلفزيونية العبرية “i24NEWS” أن مصادر مغربية مطلعة أبلغتها بأن "المغرب يستعد لاستقبال مجموعات العمل التي سيكون هدفها دفع مشاريع في مجالات الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسياحة، تمهيدا لقمة النقب 2″، وفق “روسيا اليوم".

وفي هذا السياق كشفت المصادر ذاتها أن "المغرب يسعى لإقناع السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة في القمة".

ولفتت القناة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان خاطب خلال قمة النقب والتي كانت انعقدت في مارس الماضي وزراء الخارجية المشاركين قائلا: "نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها"، في إشارة إلى رغبته في "احتضان الاجتماع بالصحراء المغربية".

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الإعلام العبري يكشف عن قمة تطبيعية جديدة في المغرب بمشاركة اميركا

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