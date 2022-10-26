من عزة... الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تظاهرات غضب دعما لنابلس

العالم - مراسلون

وأكدت الفصائل على وحدة الموقف الفلسطيني المقاوم ودعت غرفة العمليات المشتركة للانعقاد فورا والى حداد عام وإضراب وتظاهرات غضب.

بالدمع والكبرياء بالوجع وبالتحدي ودع الفلسطينيون في نابلس أسود العرين فاجتمعت فصائل المقاومة في قطاع غزة بشكل طارئ الاضراب والحداد العالم.

وقال القيادي في حركة حماس سهيل الهندي لمراسلة قناة العالم الاحبارية: "إن اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم الوطنية والاسلامية عنوانه واضح جدا، وهو دعم واسناد اخوننا في الضفة الغربية، ونقول لاهلنا في نابلس نحن معكم ونحن دائما خلفكم، ونحن باذن الله سبحانه وتعالى ستلتحم بنادقنا مع بنادقكم في القريب العاجل وهذه المقاومة التي اشتعلت اليوم في الضفة الغربية وفي كل مكان من ارضنا في ارضنا فلسطين عنوانها ان الكيان الى الزوال".

وقال القيادي في حركة حماس خالد البطش لمراسلتنا: "إن ما جرى اليوم من محاولة تصفية المقاومة بنابلس على أيدي قوات الاحتلال هي محاولة فاشلة، والمقاومة لن تقف مكتوفة الايدي لذلك نحن ندعو ابناء شعبنا في غزة تحديدا وفي الشتات وفي كل مكان للخروج بمسيرات دعم واسناد وندعو شبابنا الثائر كذلك للقيام بواجباته للرد على هذه الجريمة".

على حدود غزة توجه الشباب الثائر بشكل عفوي ليعبروا عن غضبهم امام جنود الاحتلال المتمترسين بآلياتهم العسكرية.

وفي المساء ثارت الحناجر غاضبة في غزة لتطالب فصائل المقاومة بالثأر للشهداء ولاستنفار أجنحتها المسلحة.

عندما رحل أسود نابلس تألم الشعب كله ولكن سرعان ما انتصبت هامته تجدد العهد لدماء الشهداء.

بندقية النضال الفسطيني غفزت عن كل حواجز الاحتلال وشكلت متراسا عنيدا بوجه العدوان فخريطة الوحدة الوطنية قد خيطت اليوم بدماء ابناء فلسطين.