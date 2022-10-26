بريطانيا تعد بدعم "القوي" لأوكرانيا والسعودية تصطف الى جانب واشنطن ضد روسيا

العالم - أوروبا

وابلغ سوناك زيلينسكي في اتصال هاتفي انه يمكن لكييف الاعتماد على لندن في استمراراية التضامن معها.. في المقابل طالب زيلينسكي بتعزيز التعاون بين البلدين ودعا سوناك لزيارة اوكرانيا. وقد عبر سوناك عن الموقف نفسه تجاه اوكرانيا خلال اتصال مع الرئيس الامريكي جو بايدن .

في السياق الحرب الأوكراني رحب البيت الأبيض بخطوات اتخذتها السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا وقال ان تقديم مساعدات لا يلغي قرار أوبك بلاس



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن وفريقه سيأخذان وقتهما في تقييم العواقب التي يجب أن تواجهها السعودية بسبب قرار أوبك بلاس التي تقودها المملكة بخفض إنتاج النفط.

وأضافت جان بيير، أن واشنطن لاحظت منذ قرار أوبك بلاس خفض الإنتاج أن المملكة العربية السعودية صوتت ضد روسيا في الأمم المتحدة وتعهدت أيضا بتقديم أربعمئة مليون دولار لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا.

ميدانيا، أعلن غريغ هيس، المدير العام لشركة "Raytheon Technologies" التي تصنع أنظمة "NASAMS" أن الولايات المتحدة قد سلمت أول نظامين للصواريخ المضادة للطائرات "NASAMS" إلى أوكرانيا.

وقال لقناة "CNBC": "لقد قمنا بتسليم نظامين من طراز "NASAMS". لقد سلمنا نظامين إلى الحكومة (الأمريكية) قبل أسبوعين. بالفعل اليوم يتم نشرهما في أوكرانيا".

وأفاد مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين في الأسبوع الماضي بأن السلطات الأمريكية تأمل بتسليم أول نظامي "NASAMS" لأوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة. من جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض جون كيربي في 11 أكتوبر الجاري إن الولايات المتحدة تنوي تسليم 8 أنظمة من هذا النوع إجماليا إلى أوكرانيا، مضيفا أن تسليم أول نظامين سيتم "في القريب العاجل".