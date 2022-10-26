ملخص.. التخوف الروسي من احتمال استخدام أوكرانيا القنبلة الذرة

العالم - مع الحدث

وقالت الباحثة بالشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق إن الكلفة الباهضة التي لابد أن تصرف لاعادة اعمار أوكرانيا هي صورة تقدم للعالم ضربة كبيرة لهذا البلد والدول التي دعمت وتدعم الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت إن الاوربيين بدءوا فعليا بالانسحاب من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا مشيرة الى ان الرئيس الأوكراني يقول لأوروبا اعطونا سبعة عشر مليار كمساعدة في الحرب لكن أوروبا لم تستطيع المساعدة وبدأت بالانسحاب في مجال الدعم المادي.

من جهته قال العضو بالمركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو ان مدينة خيرسون هي مدينة مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية ايضا.

وأضاف ان مدينة خيرسون تتحكم بممر مهم يصل الى القرم وممر مهم لاحقا اذا ما قررت القوات الروسية الوصول الى اوديسا لتحريرها، لابد من الانطلاق من مدينة خيرسون.

مسلم شعيتو اكد إن معركة خيرسون هي معركة مهمة للأميركي تحديدا لانه يحاول السيطرة عليها قبل الانتخابات الاميركية لتوضيفها داخليا. مشيرا الى ان البحرية الروسية بدأت في تلك المنطقة بناء الاساطيل الحربية هناك وبذلك تكون خيرسون مرفأُ مهما لروسيا بالتاريخ وبالجغرافيا وبالموقع الاقتصادي، مؤكدا ان القرم كان محروما ثمان سنوات من المياه نتيجة سيطرة أوكرانيا على خيرسون واليوم اعيدت هذه المياه عند بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بدوره قال الناشط في حزب العمال البريطاني عمر إسماعيل ان الحقيقة معدومة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا الى أن المتابعين للمستجد في الحرب يقولون أن موقف روسيا ضعيفا بشأن المناطق التي احتلتها أو دخلتها أو ضمتها أخيرا الى أراضيها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. هدى رزق – باحثة بالشؤون الدولية

مسلم شعيتو – المركز الثقافي الروسي العربي

عمر إسماعيل - ناشط في حزب العمال البريطاني