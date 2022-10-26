الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حملة صهيونية عنيفة على "عرين الاسود" في نابلس

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء حملة عنيفة على نابلس سقط خلالها 6 شهداء فلسطينيين، منهم 5 في نابلس، أحدهم وديع الحوح، أحد أبرز قادة مجموعة "عرين الأسود".

روابط ذات صلة

إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن قرب نابلس

من غزة... الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تظاهرات غضب دعما لنابلس

تبجحات 'غانتس ولابيد' ضد مجموعة 'عرين الأسود' في نابلس

بدران: 'شهداء نابلس' منارات للمقاومة على 'طريق التحرير'

مراسل العالم: عرين الاسود تعتبر دماء شهدائها وقود لها لتستمر بالمقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرياض ردا على القرار الامريكي النفطي: تلاعب بالاسواق

لبنان.. انطلاق قوافل العودة الى سوريا

حملة صهيونية عنيفة على "عرين الاسود" في نابلس

إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن قرب نابلس

دوامة أزمات وفوضى.. السودان أسير الانقلاب

مصر .. تعديل وزاري موسّع قريباً لإسترضاء الشارع