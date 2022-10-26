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مصادر فلسطينية: العثور على جثة شاب فلسطيني قرب المشاتل جنوب مدينة قلقيلية

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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