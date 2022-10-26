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الجهاد الإسلامي ستنظم لقاء وطنيا تحت شعار "هذا نهجك والشهداء مداد" في ذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس فتحي الشقاقي في غزة اليوم

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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