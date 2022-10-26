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الداخلية الايرانية:‌ نستعد لايفاد 5 ملايين زائر الى مراسم الاربعين في العام المقبل

الداخلية الايرانية:‌ نستعد لايفاد 5 ملايين زائر الى مراسم الاربعين في العام المقبل
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الايراني " احمد وحيدي " ضرورة التخطيط لايفاد 5 ملايين زائر الى مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) في العام المقبل، وتوفير الامكانات اللازمة لاستقبال هذا الحشد الكبير من الزوار الى العتبات المقدسة في العراق.

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها أمام الاجتماع الـ 103 للجنة الاربعين المركزية الذي يعتبر الاجتماع ، مشيرا الى أن كل الاجهزة المعنية بهذا الخصوص دخلت مراسم اربعين العام الجاري بكل قواها.

وأشاد الوزير " وحيدي " بجهود العاملين في هذه الملحمة الثقافية العظيمة، وأكد أن العمل جار على قدم وساق للتخطيط لمراسم اربعين العام المقبل لاقامة هذه المراسم بالشكل الذي يليق بها.

وقال وزير الداخلية: لقد دخل هذا العام اكثر من 3 ملايين و500 الف زائر الى الاراضي العراقية، ويجب أن نخطط لزيارة حوالي 5 ملايين زائر في العام القادم.

وأكد أن الجهات المعنية الايرانية ستجري محادثات مع الحكومة العراقية الجديدة لتحديث الاتفاقيات بين البلدين من أجل رفاهية وراحة الزوار.

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