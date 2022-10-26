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الخارجية الإيرانية تعلن أسماء الكيانات والشخصيات التي تخضع للعقوبات الإيرانية لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الشغب

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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