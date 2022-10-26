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التيار الوطني الحر يستعد لمواكبة خروج ميشال عون من قصر بعبدا

التيار الوطني الحر يستعد لمواكبة خروج ميشال عون من قصر بعبدا
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

يستعد التيار الوطني الحر، لمواكبة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يوم الأحد المقبل، للخروج من قصر بعبدا، الى منزله الجديد في الرابية.

العالم_لبنان

وفي هذا الاطار، يكثف التيار التواصل مع المؤيدين والمحازبين في كل الأقضية اللبنانية، لتأمين أكبر حشد جماهيري على الطريق الممتد من الرابية شرق بيروت الى بعبدا.

في المقابل، أشارت المعلومات، الى ان بعض القوى السياسية عدلت عن فكرة احياء التظاهرات تزامناً مع خروج الرئيس من بعبدا، مشددة على انها لا تنوي مواكبة هذا الخروج.

وفي هذا السياق، أشارت المعلومات الى ان مجموعة من ادارات المدارس في محيط منطقة بعبدا، تدرس خيار اقفال ابوابها يوم الاثنين المقبل، عقب خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بعبدا، تخوفاً من اي حدث أمني قد يجري في هذا التوقيت، ما قد يعرض حياة الاطفال للخطر..

تنتهي يوم 30 من الشهر الحالي فترة ولاية الرئيس الحالي ميشال عون و يغادر قصر بعبدا دون أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية.

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