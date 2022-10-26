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بالصورة.. هكذا تضامن المطبعون مع فلسطين

بالصورة.. هكذا تضامن المطبعون مع فلسطين
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "سعوديون مع الأقصى" تغريدة مرفقة بصورة كاريكاتير، أكد فيها "أن التطبيع... طعنةُ غدرٍ لفلسطين والأقصى"

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