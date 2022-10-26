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العراق.. السوداني يصدر بياناً بشأن الكابينة الوزارية

العراق.. السوداني يصدر بياناً بشأن الكابينة الوزارية
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء المكلف العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن الكابينة الوزارية، فيما أكد ان عملية التدقيق النهاية تجري وتتم عبر لجان مختصة.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان، أن "السوداني يجري، اليوم الاربعاء، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس".

وأضاف، أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

وأشار البيان الى، أن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيداً جنائياً بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً أنه "سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".

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