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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: العراقيل التي يحدثها الأعداء لن تخلق اضطرابا في رغبة إيران في تطوير التعاون الإقليمي

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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