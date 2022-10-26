حفلات الرقص التطبيعية في المنامة!

خاص العالم

وحول التعديلات التي احدثها الملك على عمل مجلس النواب وواقع المعتقلين السياسيين ومأساتهم المستمرة، ومصادرة الديوان الملكي لاملاك المواطنين.

ونختم الحلقة بقضية الاسبوع التي نتناول فيها زيادة نسبة الفقر في البحرين.

هذه الموضوعات نطرحها على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة، عضو جمعية الوفاق البحرينية المعارضة السيد يوسف ربيع الذي اعتبر، التطبيع في البحرين بانه تطبيع اسرة حاكمة، وليس تطبيع شعب.

وقال ربيع: ان واحدة من الامور التي يشعر بها الكيان الاسرائيلي وايضاً النظام الحاكم في البحرين، بان هناك شعب يختلف عن الشعوب الاخرى في منطقة الخليج الفارسي، مازال مصمم على رفض التطبيع باعتباره خيانة ويرفض كل القيم التي يحملها النظام.

واوضح ان البحرينيين يشعرون ان هناك رغبة اسرائيلية ولدى النظام الحاكم في البحرين، بالذهاب بمشروع التطبيع وما قاله سفير الكيان هو يعبر عن استراتيجية اسمها "استراتيجية السلام الدافئة المشتركة بين الكيان الاسرائيلي والنظام البحريني"، مشيراً الى ان هذه الاستراتيجية عمرها 10 سنوات، يرجى من خلالها ان يكون التطبيع في البحرين في كافة المجالات الثقافية السياحية امنية استخبارية عسكرية وصولاً الى ان يتماهى النظام في البحرين مع الكيان الاسرائيلي.

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