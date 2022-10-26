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بوتين يحضر تدريبات لقوات 'الردع النووي'

بوتين يحضر تدريبات لقوات 'الردع النووي'
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر اليوم الأربعاء تدريبات قوات "الردع الإستراتيجي" الروسية المسؤولة عن الرد على التهديدات، بما في ذلك حالة نشوب حرب نووية، في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني حصيلة ضخمة لخسائر روسيا خلال أكثر من 8 أشهر من القتال.

العالم - روسيا

وقال الكرملين في بيان "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين أجرت قوات الردع الإستراتيجية البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقا عمليا للصواريخ الباليستية وصواريخ عابرة".

وتم بشكل خاص إطلاق صاروخ باليستي على شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وآخر من مياه بحر بارنتس في القطب الشمالي.

وتضمنت التدريبات أيضاً طائرات بعيدة المدى من طراز "تي يو95" (TU-95).

وتابع الكرملين "نُفذت المهام التي تم تحديدها خلال تدريب الردع الاستراتيجي بالكامل، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها".

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التدريبات النووية تندرج في إطار "التحضير لاحتمال قيام العدو بهجوم ضد بلادنا".

وتم تصميم القوات "الاستراتيجية" الروسية للرد على التهديدات بما في ذلك عند نشوب حرب نووية، وهي مجهزة بصواريخ عابرة للقارات وقاذفات استراتيجية بعيدة المدى وغواصات وسفن وطيران بحري، وتجري هذه التدريبات في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر، أمس الثلاثاء، بأن روسيا أبلغت الولايات المتحدة أنها ستجري مناورات "غروم"، معتبرا أن هذه المناورات روتينية.

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