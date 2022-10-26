شاهد.. المقاومة الفلسطينية: عرين الأسود مدا وغيثا لغزة

العالم – خاص بالعالم

بخطا ثابتة وعزم لا يلين تشكلت أسود العرين من شباب في مقتبل العمر يلبسون زيا موحدا ويغطون فوهات بنادقهم بقطع من القماش الأحمر ليوكدوا أن رصاصها لن يطلق هدرا فحظوا بتأييد شعبي كبير لاسيما في غزة التي ترى في ابطال العرين مدا وغيثا لغزة في اي عدوان.

فصائل المقاومة في غزة ترى في هذا العرين عودة محمودة للمجد القديم في الضفة المحتلة فهذه المجموعة ونهجها المقاوم يعيد الى الأذهان الكتائب التي كانت تقاتل في الضفة المحتلة ابان الانتفاضة الأولى .

غزة التي تعرف وجع الاغتيال جيدا تعرف ايضا ان الفكرة لا تموت ولديها امل في ان يواصل أبطال العرين طريقهم حتى مع بعد اغتيال ثلة من مؤسسي عرين الأسود.

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