شاهد.. تعرف على الليثيوم أو الذهب الأبيض

العالم - خاص بالعالم

الليثيوم أو'الذهب الأبيض' أو'نفط القرن الواحد والعشرين' عنصر رئيسي في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية التي تهدف إلى إنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي.. إلا أنّ استخراج هذا العنصر الكميائي دونه عقبات فهو يتطلّب كميات كبيرة من الطاقة والماء فضلا عن عدم إيجاده كعنصر منفصل كونه ينتشر في الصخور والطين والمحلول الملحي..ورغم ظهور بدائل له، إلا أن الليثيوم يُستخرج حالياً فقط من مناجم الصخور أو عن طريق تبخر المحلول الملحي.

ففي صحارى الملح الموجودة في الأرجنتين وبوليفيا وشيلي والتي تضم أكبر كمية من الليثيوم في العالم، يمكن إيجاد هذا المعدن في المحلول الملحيفي هذا المثلث من أميركا اللاتينية. ويتطلب استخراجه سحب المحلول من الأرض ثم وضعه في أحواض كبيرة جداً حتى يتبخر الماء. وبمجرد الحصول على الأملاح توضع بعد سنه أو سنة ونصف حسب الظروف المناخية، في أحواض سباحة. وبعد عملية تصفية، يجري تكرير مسحوق الليثيوم الذي تم الحصول عليه من خلال تسخينه على درجة حرارة تصل إلى ألف درجة مئوية ثم تضاف إليه قبل التصفية مواد كيميائية وكمية من الماء.

ولاستخراج الليثيوم من الصخور على غرار ما يتم تحديداً في أستراليا التي تمثل أكبر منتج في العالم، والصين، ينبغي كخطوة أولى طحنها، ثم يضاف الماء الى المسحوق لتشكيل عجينة توضع في خزان حيث تؤدي عملية دخول هواء من الخارج إلى فصل الليثيوم عن الفتات. ويمكن لتقنيات عدة في طور التطوير وتندرج تحت تسمية 'الاستخراج المباشر أن تسرّع من إنتاج الليثيوم وتقلّل أضراره على البيئة. يذكر أن سعره الليثيوم هذه الماده القابلة للاشتعال وحتى للانفجار عند تعرضها للهواء والماء ارتفع من خمسة آلاف دولار للطن في كانون الثاني/يناير عام ألفين وعشرين إلى واحد وسبعين ألف دولار في أيلول/سبتمبر الماضي.