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شاهد.. الجامعات الايرانية بعيدا عن أعمال الشغب

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

شهدت بعض الجامعات الايرانية جلسات حوار حر ومفتوح حول القضايا الاجتماعية والسياسية للبلاد. وشهدت الاجتماعات حضور مسؤولين من الحكومة الايرانية للرد على اسئلة الطلاب وهذه النقاشات تتجلى في بعض الأحيان بصورة تجمعات احتجاجية منتظمة في بعض المناطق و بعض المدن الايرانية.

العالم – خاص بالعالم

جدل أم حوار.. قضية تحظى هذه الأيام بإهتمام كبير في المجتمع السياسي الإيراني.. حق الاعتراض في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران و بشکل نقاشات حرة وأحيانا بلهجة حادة، ظاهرة رسمیة ، لكن يبدو أنها لا تزال غير كافية من وجهة نظر البعض.

حتى أنها إتخذت شكلا فتح الباب أمام المسؤولين الحكوميين للرد المباشر على مؤيدي ومعارضي القضايا الراهنة في البلاد.

هذه النقاشات تتجلى في بعض الأحيان بصورة تجمعات احتجاجية منتظمة في بعض المناطق، يصاحبها تعاون وانضباط من قبل أفراد الشرطة، وسياقها منفصل عن الفوضى وأعمال الشغب.

في هذا النموذج وكما هو شائع في العديد من الأنظمة الديمقراطية، يتم طرح المطالب على أرض الشارع، ومن ثم تجد طريقها إلى طاولات ذوي الاختصاص والمعرفة ليتم وضع حلول ومبادرات نظرية لها ليتم نقلها لاحقا إلى أعضاء الحكومة للبت فيها.

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