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مراسل العالم: النائب الثاني لرئيس البرلمان يعلن رفضه طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بعقد جلسة منح الثقة يوم غد

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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