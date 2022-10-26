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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماکي: الحظر لايمنعنها وان تنامي قوة ايران هو سبب العداء الاميركي

الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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