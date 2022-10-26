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لحظة بلحظة.. 15 شهيداً بهجوم إرهابي في مدينة شيراز الإيرانية

لحظة بلحظة.. 15 شهيداً بهجوم إرهابي في مدينة شيراز الإيرانية
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

هاجم ثلاثة مسلحين مساء اليوم الأربعاء من خارج مقام "السيد شاهجراغ" المقدس في مدينة شيراز جنوب غرب إيران، بإطلاق النار على الزوار.

العالم - إيران

وفي الساعة 17:45 اليوم هاجم ثلاثة مسلحين من خارج ضريح شاهجراغ بإطلاق النار على الزوار.

وتم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين والجهود مستمرة لاعتقال الشخص الثالث.

وأكدت مصادر اعتقال المنفذ الرئيس للعملية الإرهابية في حرم شاه جراغ في مدينة شيراز.

وبحسب بعض المصادر، استشهد 15 أشخاص بينهم امرأة وطفلان وأصيب 40 آخرون حتى الآن في هذا الهجوم الإرهابي.

وفي تفاصيل العملية الإرهابية توجه الإرهابيون إلى المقام بسيارة بيجو ودخلوا من بوابة "التاسع من دي" وأمطروا خدم المقام والزوار بوابل من الطلقات النارية.

ووفقاً لتقليد قديم، يذهب الكثير من أهالي شيراز إلى ضريح شاهجراغ للزيارة في ليالي الخميس.

ويضم ضريح "شاهجراغ" مراقد للأخوين أحمد ومحمد أبناء الإمام موسى الكاظم وشقيقي الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام.

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